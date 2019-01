Тенис Кербер с категорична победа на старта, успехи за Бертенс, Сабаленка и Слоун Стивънс 14 януари 2019 | 10:37 - Обновена 0 0 0 0 0



Кербер, номер 2 в подреждането при дамите, се нуждаеше от час и 12 минути, за да спре мечтите на 92-ата в света на Род Лейвър Арена.



"Това е наистина един специален корт, специално място за мен. Всичко започна тук преди три години и аз спечелих първия си турнир от Големия шлем. Всичко, което виждам на този корт, ми носи най-добрите спомени в тениса, заяви Кербер след мача.

Our 2016 #AOChampion & this year's second seed @AngeliqueKerber kicks off her #AusOpen campaign with a 6-2 6-2 win over Hercog #gamesetmatch pic.twitter.com/RMhqfTsycO — #AusOpen (@AustralianOpen) 14 януари 2019 г. Поставената под №11 Алина Сабаленка постигна лесна победа над квалификантката Анна Калинска с 6:4, 6:1. 20-годишната беларускиня, която спечели третата си титла в Шенжен, ще играе в следващия етап срещу британката Кати Бътлър, която малко изненадващо отстрани Екатерина Макарова (Русия) с 6:0, 4:6, 7:6 (6). Макарова има полуфинал тук през 2015-а година, което е най-сериозното й постижение в Мелбърн.



Леся Цуренко отстрани друга рускиня Екатерина Александрова с 6:4, 7:6 (4), а №5 в схемата Слоун Стивънс (САЩ) преодоля сънародничката си Тейлър Таунзенд с 6:4, 6:2.

24th seed @LTsurenko, who defeated Alexandrova 6-4 7-6(4) earlier, will face Anisimova in the second round #AusOpen pic.twitter.com/aNbfXMAOUe — #AusOpen (@AustralianOpen) 14 януари 2019 г. Поставената под №20 Анет Контавейт минава напред след 6:3, 6:2 над Сара Сорибес Тормо (Испания) и ще играе с победителката от мача Кирстен Флипкенс - Александра Саснович.



