Шарапова не даде и гейм на британка

Бившата номер 1 в света Мария Шарапова записа бърза победа в първия ден на Откритото първенство на Австралия. Рускинята постигна категоричен успехс 6:0, 6:0 за 63 минути игра над британката Хариет Дарт в първия мач на централния корт “Род Лейвър Арина”. В следващия кръг Шарапова ще се изправи срещу шведката Ребека Петерсон, която отстрани румънката Сораня Кърстя с 6:4, 6:1. Срещу Харт Шарапова допусна седем двойни грешки и спечели шест от 11 точки за пробив. Рускинята в момента заема 30-о място в световната ранглиста.

