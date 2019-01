Тенис Григор Димитров обърна Янко Типсаревич на старта в Мелбърн (галерия) 14 януари 2019 | 06:14 - Обновена 0 0 0 6 28 Най-добрият ни тенисист Григор Димитров преодоля първия кръг на Откритото първенство на Австралия, след като победи с 4:6, 6:3, 6:1, 6:4 сърбина Янко Типсаревич. Българинът изоставаше след първия сет, но до края беше безапелационен, като в нито един момент не постави под въпрос крайния изход на срещата. От своя страна тонусът на сърбина спадаше с всеки изминал гейм, а и започнаха да го мъчат физически проблеми. Във втория кръг Григор се изправя пред по-трудно препятствие в лицето на уругваеца Пабло Куевас, който надви сърбина Душан Лайович в три сета - 6:4, 7:5, 6:1. Българинът има две победи над Куевас, като единствената му загуба е от 2015 година на турнира на червено в Истанбул. I spy....our four-time champion @AndreAgassi. He's back in Melbourne on Team #Dimitrov #AusOpen pic.twitter.com/0NykAJIlk3 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2019 Първи сет



Григор започна със сервис гейм, в който срещна известни затруднения, но успя да вземе подаването си, като спаси две точки за пробив. Типсаревич също срещна трудности, но и той не сгреши. Двамата тенисисти постепенно подобриха сервиса си и вземаха подаванията си, като в 4-ия и 5-ия гейм дори не дадоха точка на съперника. В 8-ия гейм Типсаревич можеше да бъде пробит, но удържа подаването си. Деветият гейм започна с точка за сърбина, който излезе на мрежата, а след това поведе с 30:0, а Григор записа първата си точка с форхенд уинър по диагонала. Равенството беше бързо възстановено, но Типсаревич отново получи аванс, след което пробивът стана факт и сърбинът сервира за спечелване на сета. Григор поведе с 30:15 след продължително разиграване, но топка в аут върна равенството, след което сърбинът поведе и затвори сета в своя полза. Статистиката н този сет показа, че Григор е пропуснал 4 точки за пробив и е направил 16 непредизвикани грешки. It wouldn't be the #AusOpen without Daphne and Norman!



Evonne Goolagong Cawley and @RodLaver lead the welcoming committee as the Daphne Akhurst Memorial Cup and Norman Brookes Challenge Cup arrive at Melbourne Park. pic.twitter.com/nJ7El68q98 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2019 Втори сет



В много оспорвания първи гейм се стигна до равенство 40:40, след което Григор получи предимство, но нова двойна грешка го възстанови. Българинът отново си го върна, след което Типсаревич прати топката в аут и така Димитров взе подаването си и не позволи на сърбина да поведе с ранен пробив. Сърбинът също не беше убедителен и Григор успя да го пробие, като спечели гейма на 15, като се възползва от непредизвикана грешка на Типсаревич от форхенд. Третият гейм започна с топка в аут на Типсаревич, но двойна грешка на българина върна равенството. Сервисът на Григор затрудни максимално Типсаревич, който отново прати топката извън очертанията на корта. Той обаче отново не се възползва, за да увеличи преднината си, но сърбинът отново прати топката в аут, последва мрежа и така българинът затвърди пробива. @@@ Тонусът на Типсаревич поспадна и той започна по-често да греши и Григор стигна до точка за пробив при 40:40, но сърбинът я отрази. Сърбинът спаси и втората възможност за пробив на Григор, след което затвори гейма в своя полза. Григор също взе подаването си и увеличи аванса си в резултата. Публиката избухна в аплодисменти след страхотна игра в защита на Димитров, който отрази много коварна топка по правата. Въпреки доброто начало на гейма за Григор, Типсаревич успя да спечели сервис гейма си след ас и грешка на Димитров. В 17-ия гейм се появи импулс в играта на българина, който спечели на нула и Типсаревич сервира за оставане в сета. Геймът тръгна оспорвано, но сърбинът успя да го вземе. Последва нов силен сервис гейм за Григор, който го взе на 0 и изравни резултата в сетовете. 20th seed @GrigorDimitrov snags the second set 6-3 after dropping the first 4-6 to @TipsarevicJanko. Who've you got? #AusOpen #AOFiredUp pic.twitter.com/4BiqQCWaOy — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2019 Трети сет



Григор стигна до три точки за пробив и спечели още първата възможност, след като Типсаревич прати топката в аут. Българинът затвърди пробива си след труден гейм, след което стигна до точка за пробив при подаването на Типсаревич. Сърбинът сбърка и така вторият пробив в сета стана факт. Сърбинът изглеждаше обезверен по време на кратката почивка, а и изпитваше и физически проблеми, което наложи влизането на физиотерапевт. Играта беше подновена, а Григор демонстрира възходяща форма, но направи подарък на Типсаревич, като пропусна първия геймбол, но след това и сърбинът сгреши. Тенисистът от западната ни съседка спечели на нула последвалия 24-и гейм. Това не се отрази на самочувствието на българина, който уверено спечели подаването си, като видимо използва гейма за някои експерименти. Типсаревич сервира за оставане в сета. Първите две точки бяха на сметката на Димитров, но сърбинът не се предаде и стигна до дюс, макар да изглеждаше много уморен. Двойна грешка на Типсаревич доведе до третия пробив за Григор и спечелване на сета, с което поведе с 2-1. @PabloCuevas22 is through to the second round, getting the win 6-4 7-5 6-1 over #Lajovic #gamesetmatch #AusOpen pic.twitter.com/NBTIIBQMQJ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2019 Четвърти сет



Изражението на Типсаревич не показваше голямо желание за борба, а поведението му на корта беше същото. Григор взе подаването, макар отново да направи някои “подаръци”, но в решителните моменти не сбърка. Вторият гейм стартира с ас на Тписаревич, който след това сгреши. Стигна се до равенство 30:30, но до края сърбинът беше стабилен и изравни. Григор даде само точка на Типсаревич на своето подаване, но и сърбинът стори същото. Двойна грешка попречи на Григор да затвори гейма на нула, но след това беше безапелационен и поведе с 3:2. Последваха два оспорвани гейма, но подаващите успяха да ги вземат. Типсаревич тръгна мощно в 34-ия гейм, като засили сервиса си, което му донесе успех. @@@ Григор също заложи на силата в своя сервис гейм и това му донесе успех - 5:4 и Типсаревич сервира за оставане в мача. Първата точка беше на сметката на българина, който след това от невъзможна позиция увеличи аванса си. Последва атрактивно разиграване и успешно излизане на мрежата на Типсаревич. Григор стигна до два мачбола, като пропусна първата възможност, но при втората след бекхенд по правата принуди сърбина да сгреши и стигна до крайната победа.

