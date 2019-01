Снукър 13-о отпадане в 1-ви кръг на "Мастърс" за Джон Хигинс 14 януари 2019 | 01:12 0 0 0 0 0 След като шампионът от миналата година Марк Алън напусна още в първия си двубой най-престижния снукър турнир извън ранкинг системата - "Мастърс" - същата съдба сполетя и една от живите легенди на джентълменския спорт Джон Хигинс. Вълшебника от Уишоу поведе с 3:1 на Райън Дей, но лековато допусна обрат и впоследствие отсъпи с 5:6 в странен двубой с неособено висок стандарт на отигравания, но пък неповторимо чувство за драма и неяснота на крайния изход. DAY HAS DONE IT



Ryan Day closes out a 6-5 victory over John Higgins with a majestic 128 clearance in the deciding frame to reach the Quarter-Finals! #DafabetMasters pic.twitter.com/5hwqWuOT3g — Live Snooker (@Livesnooker) January 13, 2019 Хигинс се оказа жертва най-вече на слабите си разбиващи удари, като само в един случай не остави директна налична червена на съперника си. От това именно си изпати знаменитият шотландец в решителния 11-и фрейм, а иначе реализира само един сенчъри брейк и има над какво да разсъждава за представянето си край зеленото сукно. What a way!



Ryan Day beats John Higgins 6-5 with a break of 128 to wrap it up!#bbcsnooker pic.twitter.com/uH1zZKEKXP — BBC Snooker (@BBCSnooker) January 13, 2019 Това е 13-о отпадане в първи кръг на Хигинс в 25-ото му участие в "Мастърс", който определено не е любимият му турнир, нищо че е двукратен победител. Райън Дей пък постигна пета победа в 10-ия си двубой в престижното събитие и за трети път в кариерата си той се класира на четвъртфиналите, където ще очаква победителя от битката Рони О'Съливан - Стюърт Бингам. Дей направи единствените два сенчъри брейка в срещата - 111 и 128 в решителния фрейм, за да остави по-позитивното впечатление на човека с успешен брейк-билдинг. Той се постара да осъществи обрат от 1:3 до 4:3 и не трепна под напрежението в последната партия, за да заслужи мястото си в следващата фаза на първия за годината турнир от "Тройната корона". So, John Higgins strikes first v Ryan Day.



Masters live https://t.co/Mfi9PDpqX2 #bbcsnooker pic.twitter.com/gSx97uRJEs — BBC Snooker (@BBCSnooker) January 13, 2019 Райън Дей допусна да му бъде откраднат първия фрейм, въпреки че до последно водеше в резултата в него. Той вкара последната червена, добави и смятаната за ключова жълта, но изненадващо преподряза зелената и я заложи за десния среден джоб за Хигинс. Вълшебника от Уишоу с охота прие автогола на съперника си и разчисти за осъществяване на обрата, като направи феноменално пласиране за синя през два борда, разхождайки бялата по цялата маса. По-голяма грешка на Дей, лишена от елемент на късмет, осигури възможнос на Хигинс да направи брейк от 65 в следващия фрейм, но пропуск по розовата означаваше, че уелсецът има още шансове. 4 точки деляха Вълшебника от Уишоу от зоната на снукърите, но пък Дей не си осигури възможност за връщане във фрейма с пропуск по черната - 2:0. Уелсецът все пак откри сметката си в следващата партия, когато много сложно изграден брейк от 45 бе достатъчен за спечелването на фрейма. Дей постоянно трябваше да прави компенсации при недостатъци с пласирането и да размишлява върху следващите си ходове, но си проправи път между топките без толкова да комбинира с черна, за да намали на 2:1. It's advantage John Higgins at the mid-session interval at Ally Pally.



Masters live @BBCRedButton

https://t.co/Mfi9PDpqX2 #bbcsnooker pic.twitter.com/lv1ER5Oj26 — BBC Snooker (@BBCSnooker) January 13, 2019 Както беше в първия фрейм, така и сега, Хигинс беше на изключителна висота в решителните мигове от заключителните отигравания. Дей пропиля предимството си на масата, когато можеше да се развихри между топките при добра тяхна подредба и да спечели с една визита. Вместо това той прехвърли инициативата на съперника си и Хигинс не се подвоуми - той поведе в резултата и наказа още две допълнителни грешки на Дей по последната черна и при измъкване от снукър при последната жълта. Последва пропуск по трудна кафява и Хигинс предаде масата на противника с аванс от 13 точки, като обаче на Дей му бяха нужни всички цветове, а той се провали по синята. Тя бе фрейм-бол за Вълшебника от Уишоу и той я реализира от втория опит, за да се оттегли на интервала при аванс от 3:1. John Higgins 3-2 Ryan Day



Day makes a 52 break to clinch the fifth frame and close the gap with 87% pot success. #DafabetMasters pic.twitter.com/5etgpaGV1g — Live Snooker (@Livesnooker) January 13, 2019 След интервала Дей започна успешно с брейк от 52, с който намали изоставането си от Хигинс на 2:3, а в течение на партията не бе сериозно застрашен от изпускане на контрола. В края шотландецът се опита да върне интригата, докато още имаше три червени на масата, но не стигна до шанс за атакуване на удобни червени. Дей отговори с реализиране на още една 1-точкова топка и се погрижи съперникът му да не стане повече от стола. Хигинс направи грешка в началото на следващия фрейм и отвори червена за противника, който най-после можеше по-свободно да се развихри, за да реализира по-голяма точкова серия. Дей направи разчистване до черна с първия сенчъри брейк в мача на стойност 111, като именно черната бе заменена от розова на оригиналната позиция в началото на серията, но това не навреди особено на развитието на партията - 3:3! John Higgins 3-4 Ryan Day



Three frames on the spin for Day as he adds a break of 83 to move ahead for the first time! #DafabetMasters pic.twitter.com/GzF9BNnCy0 — Live Snooker (@Livesnooker) January 13, 2019 Възходът на Дей съвсем не спря дотук, защото той успя и да поведе с 4:3, благодарение на брейк от 83, а получи и два страхотни шанса да поведе с още една партия и сериозно да се доближи до победата. Въпреки че успяваше с добри дълги червени да наказва слабите разбиващи удари на Хигинс до момента, Дей сам го върна с неточностите си в битката. Вълшебника от Уишоу успя да изравни на 4:4 с откъслечни визити и да избегне сериозна криза в двубоя, въпреки че отдавна не бе правил солидно посещение на масата. DECIDER ALERT



Higgins hits back to secure the tenth frame and send it all the way! Who will come out on top? #DafabetMasters pic.twitter.com/oWLkYRfiw3 — Live Snooker (@Livesnooker) January 13, 2019 Следващата партия бе класически фрагментарна, като и двамата страдаха по отношение на брейк-билдинга и цели 40 минути се бореха помежду си, но най-вече с разположението на топките по масата. В крайна сметка Дей се оказа с позиция за печелене и с два поредни добри удара по последната розова и черна си осигури ключов аванс от 5:4. При положение че уелсецът надделя в такъв тип фрейм обаче не бе изобщо сигурно дали Хигинс е казал последната си дума, колкото и да се разтегна времетраенето на срещата. Именно Вълшебника от Уишоу имаше интерес да спечели десетия фрейм на една щека, само че планът му не проработи, когато излезе от позиция и спря серията си на 49. Това все пак бе втората му най-добра серия в мача, и то тя дойде след две партии, в които и двамата не демонстрираха добър стандарт на снукър. Тъй като той не комбинираше основно с черна, визитата му изчерпа основния брой червени и съответно Дей трябваше да бъде максмиално прецизен в стремежа си да открадне фрейма. Както се случи и в осмия фрейм обаче, уелсецът не можа да заличи пасива си и трябваше да приеме изравняването на 5:5, с което и вторият мач за деня влезе в решителна партия. Хигинс продължи с безобразните си разбиващи удари и отново остави налична червена от самото начало за съперника (само в един фрейм той не го направи), който пък този път се възползва по безапелационен начин и направи пълно разчистване на стойност 128 за драматичната победа с 6:5! Пета победа на "Мастърс" за Райън Дей и 13-о отпадане в първи кръг за Хигинс.

