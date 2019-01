Джон Хигинс вдъхновен от Анди Мъри да продължи кариерата си

Една от живите легенди на снукъра Джон Хигинс призна, че е бил вдъхновен да продължи кариерата си от новината за преждевременното отказване на сънародника му и тенис знаменитост Анди Мъри. Както е известно, по-рано през седмицата шотландският носител на 3 титли от “Големия шлем” обяви, че поради тежката контузия в бедрото ще спре професионалния си път.

Хигинс по-рано през сезона пък също коментираше възможността да спре с активния снукър, защото се чувства депресиран и трудно намира мотивация да продължава на най-високо ниво.

The news of Andy Murray's impending retirement has given John Higgins a "kick up the backside" and convinced him to prolong his snooker career.



