Хирургът на Мъри охлади надеждите му за “Уимбълдън”

Един от най-знаменитите тенисисти в модерната история на спорта Анди Мъри обяви, че поради неспиращите си физически проблеми ще сложи край на кариерата си. Той изрази желание и намерение последният му турнир да бъде тазгодишният “Уимбълдън”, но хирургът му не смята, че това е възможно.

