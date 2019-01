Евертън изпита трудности, но взе своето срещу Борнемут

Евертън победи с 2:0 Борнемут в мач от 22-рия кръг във Висшата лига и се изкачи с една позиция в класирането, като вече заема 10-ото място. Попаденията за домакините вкараха Курт Зума, за когото това бе първи гол с екипа на “карамелите”, в 61-ата минута, а Доминик Калвърт-Люин сложи точката в 95-ата минута.

Двата отбора влязоха в срещата от неприятни позиции, след като Евертън бяха записали две поредни загуби, а “черешките” имаха само една победа в следващите предишните четири срещи. Момчетата на Еди Хау започнаха по-добре срещата и доминираха през първия половин час, но след това Евертън преобърна нещата и в крайна сметка взе своето.

Още в осмата минута Борнемут пропусна първото по-съществено положение в срещата. Центриране отдясно на Дейвид Бруукс прехвърли играчите на двата отбора в наказателното поле, където отново попадна в играч на “черешките”, който я подаде към Джошуа Кинг, но нападателят отправи слаб удар и стража на домакините спаси.

13-ата минута отново Бруукс бе изведен сам срещу Джордан Пикфорд от Джошуа Кинг, който успя да се пребори с Курт Зума, ударът му срещна дясната греда на вратата, но не пожела да навести мрежата.

26-ата минута Джуниор Станислас изпълни опасно фаул от дясната страна на наказателното поле, но Пикфорд отново спаси. Само две минути по-късно и Асмир Бегович се намеси решително, след като къс пас от един от защитниците почти бе настигнат от Ричарлисон, но стражът изчисти в последния момент.

Едва след първият половин час домакините изравниха играта, а в 40-ата минута Майкъл Кийн бе близо до попадение след изстрел с глава от точката за дузпа, но топката срещна напречната греда на момчетата на Еди Хау.

В 44-ата минута домакините получиха възможност да изпълнят фаул малко вляво от дъгата, но ударът на Люка Дин срещна тялото на защитник в стената.



“Карамелите” започнаха вихрено втората част и още в 48-ата минута бяха на косъм на открият резултата, но изстрел на Ричарлисон бе изчистен нескопосано от защитник на гостите, а при добавката Найтън Аке направи същото и от самата голлиния. Това бе и първият точен удар в очертанията на вратата от страна на домакините.

