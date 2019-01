Първата изненада в "Мастърс" е факт още на старта!

Шампионът в “Мастърс” от 2018 година Марк Алън отпадна драматично с 5:6 от Люка Бресел още на старта на тазгодишното издание на най-престижния снукър турнир извън ранкинг системата. Огромната публика в “Александра Палас” бе наелектризирана до краен предел и до последния момент в очакване на победителя, който се оказа изненадващ.

BRECEL BEATS ALLEN



Бресел не демонстрираше добра форма до момента през сезона, не бе преминал осминафиналите на нито едно събитие и бе извън топ 32 в едногодишната ранглиста, но изигра един от най-добрите мачове в кариерата си. Стандартът през целия двубой, особено след интервала, бе изключително висок, като единствено може би Алън не бе на необходимото ниво при сейфти ударите, откъдето дойде донякъде разликата.

What a win for the Belgian Bullet!



Шампионът от миналата година игра на високо ниво, а в решителния фрейм нямаше и късмет с нежелан контакт на кюбола със зелена, довел до влизане в джоб. Оттам Бресел получи възможност да се измъкне от напрегната ситуация и да не станем свидетели на драматична кражба на 11-ия фрейм.

Алън в нито един момент не водеше в резултата, като направи серии от 67, 96, 136, 83 и 99, а Бресел се отчете великолепно със 75, 50, 140, 88 и 58. Младият белгиец ще очаква победителя от двойката Дин Дзюнхуей - Джак Лисовски на четвъртфиналите другата седмица.

Бресел се възползва от новата възможност в турнира да потренира десет минути на телевизионната маса в залата, като в първия фрейм демонстрира, че заслужава мястото си сред 16-те най-добри. Белгиецът подхвана печеливш брейк от 75, след като Алън направи грешка при защитен удар и му остави налична червена за десен среден джоб. Бресел се справяше отлично и с компенсиращите удари и единствено два поредни кика по червени топки му попречиха да направи сенчъри, но той стори достатъчно за 1:0.

Белгиецът рано-рано получи възможност във втория фрейм да изгради серия, но спря на 20, след като не направи хубав вторичен разбиващ удар и впоследствие не можа да реализира розовата към десен среден джоб. Алън обаче нямаше как да подхване подхване брейк и двамата редуваха леки удари по бялата към групата. Бресел направи втора грешка във фрейма, този път от сейфти удар, след като напълно пропусна групата червени и съперникът му дори получи фрийбол. Въпреки че Пистолета бе между топките в следващите минути, всеки удар трябваше да е перфектен, тъй като групата продължаваше да бъде стегната. Северноирландецът впоследствие я разби, вкарвайки червена за горен ляв джоб, послевдана от трудна розова, която трябваше да пропътува по-голямата част от дължината на масата към “жълтия” джоб. Брейк от 67 бяха достатъчни за Алън да изравни 1:1, като имаше късмет с фрийбола, но пък противникът му направи две грешки във фрейма, които доведоха до загубването му.

Бресел продължи да редува добри с грешни удари в следващия фрейм, като блесна с чудесна дълга червена към “зеления” джоб. Той обаче трябваше да прави компенсиращи изпълнения, заради някои неточности, които в крайна сметка доведоха до излизане от позиция при 47 на сметката му. Алън не можа да покаже умения по отношение на кратката сейфти размяна и единствено върна противника си между топките. Белгиецът демонстрира хладнокръвие и спечели втори фрейм, без шампионът от 2018-а да е реализирал нещо - 2:1.

Отново Бресел първи изгради серия, макар и само от 30, която завърши злощастно за него с неуспешен плант, при който дори остави налична червена за съперника си. Алън обаче можеше да събере само 14 точки, защото не сполучи с вторичния кенън-шот. В крайна сметка белгиецът се възползва далеч по-добре от своите възможности на масата и добави още към сметката си, за да прати шампиона в зоната на снукърите. Той отново компенсираше с отлични вкарвания за някои позиционни неточности и заслужено поведе с 3:1 на интервала.

Алън след почивката направи мечтано завръщане на масата с брейк от 96 - най-високия в мача до момента - с който намали на 2:3 изоставането си. Серията му почна с труден стоп удар по червена, тъй като бялата бе много близо до борд, но след това Пистолета превключи на висока скорост и само за около осем минути направи разчистване до синя. Той четири пъти комбинира с нея, веднъж с розова и в останалите случаи с черна, като излезе от позиция по последната 5-точкова топка и затова не стигна до сенчъри.

В следващия фрейм вече стотицата стана факт и бе създадена от щеката на северноирландеца - вълшебно пълно разчистване на стойност 136 точки с невероятна скорост от средно 15 секунди за изпълнение на ударите. Това, естествено, е първи сенчъри в тазгодишното издание на турнира, но и 545-о в историята му.

Бресел демонстрира здрави нерви и удържа на напрежението, защото в следващия фрейм подсказа, че не се е стреснал от скоростното изравняване. Той наказа груба грешка в самото начало на сейфти размените на старта на фрейма и подхвана отлична серия, в която контролът му над бялата бе на много високо ниво. Пълно разчистване и от неговата щека на стойност от 140, с което отново поведе в резултата - 4:3.

Високият стандарт се задържа и за осмата партия, макар Алън да пропусна да направи трети пореден сенчъри брейк. Серията му спря на 83, но беше повече от достатъчна за ново равенство 4:4. Северноирландецът обаче отново рано сбърка с тактическото си отиграване в началото на фрейма и предостави масата на Бресел. Той имаше проблем единствено с кик при 55 на сметката си, когато излезе от позиция, но отново компенсиращият му удар бе на достатъчно добро ниво. Oтличен брейк от 88 изведе белгиеца на полпозишън за победата при 5:4 в негова полза и насочи напрежението изцяло върху шампиона.

Пистолета “изстреля” отново безмилостно бърз брейк за 5:5, в който имаше няколко ключови момента, изпълнени безупречно от щеката на Алън. Той отново изпусна шанс за сенчъри, но и серията от 99 изглеждаше чудесно и подготви публиката за желания решителен фрейм.

Именно заключителната партия се оказа най-драматична, като Бресел я започна великолепно с дълга червена, която му отвори път към серия от 58 и аванс от 61. Тогава настъпи първия критичен момент, когато той прекалено изтегли кюбола след реализиране на розова в горния десен джоб. Така бялата се залепи за малката група от четири червени във формата на ромб. Бресел можеше да играе сейфти, но след първото обмисляне на удара над 1 минута реализира червена с удължителя и механичен мост. След това той опита сейфти по кафява, но я остави налична за десен среден джоб.

На всичкото отгоре той остави и налична дълга червена за Алън, който се възползва от шанса си, но тотална липса на късмет го лиши от реална възможност да обърне фрейма. Той комбинира с въпросната кафява, но по пътя си кюболът направи нежелан и непредвиден контакт със зелена, след което влезе в противоположния среден джоб. Бресел пропусна шот-ту-нотинг от боулк зоната, но бялата бе в безопасност, а последвалият риск на Алън не се оправда и тогава вече белгиецът реализира мачбола си. Двамата си стиснаха ръцете приятелски и първата изненада в “Мастърс”-а стана факт още в първия двубой.