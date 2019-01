Зимни спортове Русия спечели и мъжката щафета в Оберхоф (видео) 13 януари 2019 | 17:28 - Обновена 0 0 0 0 0



Това е двоен успех за руския тим, след като по-рано днес Русия триумфира и в щафетата на 4 по 6 км при жените.



Максим Цветков, Евгени Гараничев, Дмитри Малишко и Александър Логинов изминаха трасето за 1:20.54.3 час. Руснаците не влязоха в наказателна обиколка и използваха 6 допълнителни патрона.

Your Top 3 of the men's relay in #OBE19



@russianbiathlon

@FedFranceSki

@OESVbiathlon



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/v99GCAFaum — IBU World Cup (@IBU_WC) January 13, 2019

Русия за първи път от 2006 година насам печели двете щафети в рамките на един и същи старт от Световната купа.



На второ място остана Франция с пасив от 1:01.1 минута с една наказателна обиколка и 8 допълнителни патрона.

Join us now for the last flower and medal ceremony of #OBE19 -- tonight and tomorrow the biathlon family will travel towards #RUH19!



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/aSAmyTlaSi — IBU World Cup (@IBU_WC) January 13, 2019

На последната стрелба Логинов пропусна две мишени, но успя да се справи с два допълнителни патрона, а Мартен Фуркад стреля безпогрешно, но не успя да навакса изоставането на френския отбор по последната обиколка.



На трета позиция завърши Австрия на 2:18.6 минути с една наказателна обиколка и 7 допълнителни патрона.



От 27 щафети едва 16 финишираха състезанието.



Българската щафета се представи разочароващо. Националите не завършиха, след като бяха затворени с обиколка след третия пост, а Красимир Анев не потегли по последния.



След първите три поста Антон Синапов, Владимир Илиев и Димитър Герджиков навъртяха 6 наказателни обиколки и използваха 14 допълнителни патрона. Всеки от тях въртя по два наказателни рунда, а България остана на 24-о място от 27 тима.

В генералното класиране при щафетите след два старта за сезона Швеция и Русия имат по 100 точки, а България е на 17-а позиция с 48 точки.



The tumble in the last loop didn't stop @OESVbiathlon from taking the podium! And they're rightfully celebrating. #OBE19



