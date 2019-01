Тенис Кирьос: Не разбирам защо някой би искал да стане тенис съдия 13 януари 2019 | 17:19 0 0 0 0 1 Ник Кирьос неведнъж е влизал в пререкания с ръководещите мачовете лица, като е платил глоби на стойност десетки хиляди за чупене на ракети, използване на неприличен език или жестове. 23-годишният австралиец заяви, че разбира, че съдиите са „нормални хора“, които „правят най-доброто, на което са способни“ и че грешки стават и дори призна, че понякога е стигал прекалено далеч с държанието си спрямо тях. "CAN YOU BELIEVE IT!"



Nick Kyrgios has pulled off a miracle against Rafael Nadal in a thrilling match of #Fast4Tennis



WATCH LIVE: https://t.co/sMTJXTksMI#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/SrltVr0y2O — Wide World of Sports (@wwos) January 7, 2019 Това, което обаче остава непонятно за него е кой нормален човек би избрал тази професия: „Когато ги срещна извън корта, понякога се разсмивам. Знаят, че на корта могат да се случат много неща. По-странна е ситуацията извън него. Не бих бил съдия, понеже не бих искал някой като мен да ме преследва и да ми търси обяснение в продължение на два часа и половина. Все пак предполагам, че все някой трябва да върши тази работа.“ Кирьос получи тежък жребий в Мелбърн, като започва турнира срещу Милош Раонич. TennisKafe.com

