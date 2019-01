ММА Колби Ковингтън настоява за повече пари от UFC за битките си 13 януари 2019 | 16:33 0 0 0 0 0 Колби Ковингтън е сърдит на UFC, но ще се бие срещу Дарън Тил, ако от организацията са готови да му дадат големите пари. Той очакваше битка срещу Тайрон Уудли, но двамата не се разбраха и от UFC предпочетоха Камару Усман, който изяви желание да се бие срещу Уудли, въпреки че беше контузен. Ковингтън е готов да се бие срещу Тил през март в Лондон, но иска парите, които от UFC му обещали в битката с Тайрон: "Te искат от мен да се бия и аз ще го направя, но ако ми дадат големите пари. Няма да се отметна от това мое искане. Беше ми обещана битка за титлата и шампионска заплата. Няма да се бия за по-малко от тези пари, които ми бяха обещани. Няма да се бия за по-малко пари. Искат от мен да се бия с Дарън Тил? Нямат проблеми, но трябва да ми платят." Говори се, че UFC искат двамата да се бият през март в Лондон и Дарън вече е навит. View this post on Instagram A post shared by Till (@darrentill2) on Jan 12, 2019 at 8:42am PST mma.bg

