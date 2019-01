Андерсон Силва иска реванш срещу Ник Диас

Легендата на UFC Андерсон Силва иска нов шанс срещу Ник Диас. Двамата оглавиха събитието UFC 183, което се проведе преди 4 години и Диас успя да го победи с решение (49-46, 50-45, 50-45), но след това се провали на допинг тест и битката беше обявена за несъстоляла се. Nick също се провали на допинг теста и това беше последната му битка в UFC. Той трябваше да се бие на UFC 235 през март, но се отказа, защото не е доволен от UFC. Андерсон Силва ще се завърне следващия месец срещу Израил Адесаня, но е отворен за реванш с Ник:

Anderson Silva wanted Nick Diaz rematch, calls out UFC for using legends to promote younger fighters https://t.co/QzbqhfXDjU