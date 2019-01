Хендерсън: Мислим мач за мач и няма причина да се променяме

Няма причина Ливърпул да променя философията си "мач за мач", заяви халфът на мърсисайдците Джордан Хендерсън. "Червените" са със седем точки преднина срещу Манчестър Сити на върха в класирането на английското футболно първенство и повечето отбори биха били обзети от мисли за титлата, но това не важи за тима на Юрген Клоп.

Ливърпул спечели 18-а победа от 22 мача от началото на сезона благодарение на дузпата на Мохамед Салах срещу Брайтън, а Джордан Хендерсън бе част от състава. Той обаче беше част и от отбора, който се провали с гръм и трясък в края на сезон 2013/2014.

"Да, можеш винаги да се върнеш назад във времето и да използваш това като поука. За мен и моите съотборници обаче сезонът продължава да бъде просто мач за мач. Само това можем да направим и само това правим до момента, така че защо да го променяме? Следващият мач винаги е най-важният за сезона и това е нашата философия седмица след седмица. Продължаваме по този начин и след края ще видим къде ще бъдем в класирането", заяви капитанът на мърсисайдците.

