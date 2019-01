Марсел Хиршер с двойна победа в Аделбоден

Световният шампион Марсел Хиршер (Австрия) спечели слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Аделбоден. За Хиршер това е двойна победа в швейцарския зимен център, след като вчера триумфира и в гигантския слалом.

Австриецът беше трети след първия манш, но направи страхотно каране във втория и спечели с общо време 1:47.37 минута. За Хиршер това е 67-а победа в кариерата за Световната купа, пета на слалом в Аделбоден, четвърта за сезона в тази дисциплина и трети двоен успех в кариерата в швейцарския курорт. Марсел Хиршер записа още рекордна девета победа в Аделбоден и девети успех от началото на сезона.

'More exquisite technical skiing from @MarcelHirscher!'



World Cup win No. 67! pic.twitter.com/YyjvByTO9Q