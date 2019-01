Зимни спортове Победи за Швеция и Норвегия в отборните спринтове в Дрезден 13 януари 2019 | 15:25 - Обновена 0 0 0 0 0



При жените на 6 по 1.6 км свободен стил триумфира първият отбор на Швеция в състав Стина Нилсон и Мая Далквист. Двете изминаха трасето за 24:02.45 минути.

is going for a double victory at Dresdens city team sprint with their ladies ( Sweden 1, Sweden 2)

Followed by 1on a super close photo finish!



@skiweltcupdresden #skidresden #fiscrosscountry pic.twitter.com/O1zTNFwy2f — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 13, 2019

На второ място на 1.11 секунди завърши вторият отбор на Швеция (Ида Ингемарсдотер и Йона Сундлинг), а на трета позиция финишира първият тим на Норвегия (Мари Ейде и Майкел Касперсен Фала) също на 1.11 секунди. team 1 wins the mens team sprint before team 2 and team 1 at @skiweltcupdresden #skidresden #fiscrosscountry pic.twitter.com/AyWKfZf5En — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 13, 2019 Второто и третото място се реши след фотофиниш.



При мъжете в отборния спринт на 6 по 1.6 км победител стана първият състав на Норвегия в състав Ерик Валнес и Синдре Бьорнестад Скар с 22:38.72 минути.



Втората позиция остана за втория отбор на Норвегия (Паал Голберг и Ейрик Брандсдал) на 0.75 секунди, а на трето място финишира Русия 1 (Артьом Малзев и Глеб Ретивих) на 0.80 секунди.

Женският тим на Швеция и мъжкият състав на Норвегия спечелиха отборните спринтове от Световната купа по ски-бягане в германския зимен център Дрезден.При жените на 6 по 1.6 км свободен стил триумфира първият отбор на Швеция в състав Стина Нилсон и Мая Далквист. Двете изминаха трасето за 24:02.45 минути.На второ място на 1.11 секунди завърши вторият отбор на Швеция (Ида Ингемарсдотер и Йона Сундлинг), а на трета позиция финишира първият тим на Норвегия (Мари Ейде и Майкел Касперсен Фала) също на 1.11 секунди.Второто и третото място се реши след фотофиниш.При мъжете в отборния спринт на 6 по 1.6 км победител стана първият състав на Норвегия в състав Ерик Валнес и Синдре Бьорнестад Скар с 22:38.72 минути.Втората позиция остана за втория отбор на Норвегия (Паал Голберг и Ейрик Брандсдал) на 0.75 секунди, а на трето място финишира Русия 1 (Артьом Малзев и Глеб Ретивих) на 0.80 секунди. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 340 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1