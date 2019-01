Зимни спортове Русия спечели женската щафета в Оберхоф, България остана на 14-о място (видео) 13 януари 2019 | 14:43 0 0 0 0 0 Your Top 3 of the women's relay in #OBE19



При много тежките метеорологични условия в Оберхоф (Германия), включващи силен вятър и обилен снеговалеж, най-добре успяха да се адаптират точно рускините, които до първата стрелба на последния пост имаха сериозна конкуренция в лицето на Германия. Тогава обаче Екатерина Юрлова-Перч се справи много по-добре в работата с пушката и се откъсна пред Денизе Херман, за да могат спокойно рускините да стигнат до победата с време от 1:18:46.3 часа, 8 допълнителни патрона и нито една наказателна обиколка.



На второ място остана Германия на 33.5 секунди с 2 наказателни обиколки и общо 10 допълнителни патрона, а третото място бе спечелено от Чехия с пасив от 36.7 секунди, 1 наказателна обиколка и 6 допълнителни патрона.



България в състав Даниела Кадева, Емилия Йорданова, Милена Тодорова и Десислава Стоянова завършиха на 14-о място с изоставане от 6:07.7 минути, 4 наказателни обиколки и 12 допълнителни патрона.

Българките се движеха чудесно до втори пост, като след първата стрелба на Емилия Йорданова бяха дори на второ място в класирането след състава на САЩ, но проблемите на българския състав дойдоха във втората половина от състезанието, когато стрелбата не вървеше и това доведе до сериозно отстъпление.

Утешително за България може да бъде финиширането пред състава на Италия, който бе начело на класирането след първи пост на Лиза Витоци. На втори обаче Никол Гонтие завъртя общо 6 наказателни обиколки, в това число 5 на прав и това изхвърли представителките на "скуадрата" от борбата за челните позиции.



Освен с много проблеми на огнивия рубеж, които съпъстваха всички отбори, тимовете срещнаха трудности и по самото трасе заради трупащия се сняг, което доведе до серия от падания, в това число и на водещи отбори като Германия, Русия и Норвегия.

В класирането за Световната купа при щафетите води Русия със 103 точки, пред Германия и Швеция с по 90 точки, Франция с 88, Италия с 86 и Норвегия с 81. България е на 16-о място с 48 точки.



