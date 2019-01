Почетино засипа с похвали Алекс Фъргюсън: Най-добрият мениджър в историята, истинско вдъхновение

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино коментира информациите около завръщането на легендата сър Алекс Фъргюсън в близост до първия отбор на Манчестър Юнайтед по покана на временния мениджър Оле Гунас Солскяер.

Сър Алекс ще изпълнява функцията на консултант на норвежеца, а само преди дни е изнесъл специална реч пред футболистите, в която им е вдъхнал кураж за възродяване традициите на клуба. Тимът на Почетино се изправя срещу “червените дяволи” тази вечер от 18:30 на “Уембли”, а аржентинецът ще иска да прекъсне серията на Солскяер от пет поредни победи.

