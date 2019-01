Испания Реал Мадрид следи изкъсо откритието на Серия “А” 13 януари 2019 | 12:49 0 0 0 0 3



Според изданието мадридчани обмислят дали да изпратят оферта за младия нападател още сега, за да предотвратят трансферна битка с други клубове след края на сезона. В Дженоа обаче са му поставили цена от 60 млн. евро, което е много повече в сравнение със сумата от 4,5 млн. евро, които платиха през лятото, за да привлекат 23-годишния играч от тима на Краковия. Пьонтек е приятната изненада в Серия “А” през тази кампания, като има 13 гола в първенството или само един по-малко от водещия голмайстор Кристиано Роналдо. Полякът има и 6 попадения в 2 мача за Купата на Италия.



ICYMI | Real Madrid eyeing up move for the striker (almost) keeping pace with Cristiano in Serie Ahttps://t.co/pNdijFGYNV — AS English (@English_AS) January 13, 2019

