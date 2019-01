AS Monaco FC

Франция Монако взе още един нов 12 януари 2019 | 18:10 0 0 0 0 0 Закъсалият във френската Лига 1 отбор на Монако продължава борбата си за оцеляване, след като привлече Сеск Фабрегас от Челси и французина Уилям Ванкьор, който идва от турския Анталияспор под наем до края на сезона. L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de William Vainqueur en provenance d’Antalyaspor. Le milieu de terrain défensif est prêté jusqu’à la fin de la saison.

-------

https://t.co/Snsc0nnV3W#WelcomeToMonaco pic.twitter.com/8M051qjq8J — AS Monaco (@AS_Monaco) January 12, 2019 30-годишният Ванкьор има проблем в мускула на прасеца в момента, но от Монако обявиха, че са запленени от мотивацията на бившия играч на Нант, Стандарт (Лиеж, Белгия), Динамо (Москва, Русия) и Рома. Пристигането на някогашния младежки национал е втората трансферна новина за деня, след като обявиха, че испанският национал Фабрегас е подписал договор за три години и половина в петък. Треньорът на Монако Тиери Анри е под напрежение, след като Принцовете са предпоследни в Лига 1, на пет точки от спасителната зона. In focus: @cesc4official's 1st AS Monaco training session at La Turbie. #Training #ForeverMonaco pic.twitter.com/YnmgBBkjLT — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) January 12, 2019

