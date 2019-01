ММА Овърийм vs. Волков в завръщането на UFC в Русия през април 12 януари 2019 | 18:04 0 0 0 0 0 UFC ще направи завръщането си в Русия на 20 април, където ще организира събитие на "Газпром Арена" в Санкт Петербург. Списъкът с двубои изглежда ще е доста сериозен, тъй като стана ясно, че бившият шампион в тежката категория Алистър Овърийм ще се изправи срещу бившия шампион на Bellator MMA Александър Волков. Report: @Alistairovereem vs. @AlexDragoVolkov in the works for upcoming UFC event on April 20th in Russia #UFCSaintPetersburg https://t.co/0YKS5LGSSC — MMA mania (@mmamania) January 12, 2019 Все още обаче не е ясно дали битката Овърийм срещу Волков ще бъде главно събитие на вечерта. 38-годишният Овърийм идва от победа с ТКО в първия рунд над дотогава непобедения руснак Сергей Павлович в Пекин. Победата прекъсна серията му от две поредни загуби. 30-годишният Волков загуби от Дерик Люис в UFC 229 през октомври, след като беше изключително близко до победата, но Люис се върна от мъртвите и нокаутира руснака. Преди тази битка Волков бе спечелил първите си 4 участия в октагона, сред които бе и победа с нокаут над бившия шампион в тежката категория Фабрицио Вердум в UFC Fight Night 127. Волков, който е един от най-опасните в тежката категория, може лесно да се върне в надпреварата за титлата при победа над Овърийм. mma.bg

