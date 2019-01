Тингнес Бьо спечели преследването в Оберхоф, българите нямаха ден

Норвежецът Йоханес Тингнес Бьо спечели преследването на 12,5 километра в Оберхоф от Световната купа по биатлон. Българите, които трябваше да вземат участие в днешното състезание, не успяха да направят нещо запомнящо се. Антон Синапов избра въобще да не стартира, Димитър Герджиков не финишира, а Красимир Анев остана на 36-о място с две грешки в стрелбата и изоставане от 3:38.8 минути от Бьо.

Johannes Thingnes Bø wins a pursuit for the first time without winning the sprint https://t.co/pvS9DBDyVM pic.twitter.com/eGaGC2oiEQ