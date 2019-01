Два автогола съкрушиха Фулъм в дербито на дъното (видео)

Още едно разочарование за Фулъм. Въпреки скъпата си лятна селекция, отборът продължава със слабите резултати и не може да се измъкне от дъното на класирането. Днес бившият тим на Димитър Бербатов отстъпи с 1:2 като гост на Бърнли и е на предпоследното 19-о място с едва 14 точки.



"Котиджърс" имаха шанса да поведат в самото начало със зрелищно попадение на Андре Шюрле, но още до почивката автоголове на Джо Брайън и Денис Одой ги сломиха. Късметът определено не беше на страната на лондончани, защото при 1:2 Брайън уцели греда.

Сблъсъкът между два от трите отбора в зоната на изпадащите беше от огромна важност и всеки от съперниците знаеше, че евентуална грешна стъпка днес може да има фатални последици в края на сезона. Фулъм се стремеше към първа победа на чужд терен, а Бърнли искаше да вземе реванш за загубата с 2:4 на "Крейвън Котидж" по-рано през кампанията.



Мениджърът на домакините Шон Дайк направи само една промяна в състава в сравнение с двубоя срещу Хъдърсфийлд (2:1). Заради контузия го нямаше Йохан Гудмундсон, а мястото му в халфовата линия зае Джеф Кендрик. Крис Ууд и Ашли Барнс по традиция си партнираха в предни позиции. За Барнс това беше стотен мач с екипа на Бърнли във всички състезания.

