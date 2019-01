Норвежец се възползва от сблъсък във финала и дисквалификацията на Федерико Пелегрино

Норвежецът Синдре Бьорнестад Скар се възползва максимално от сблъсък на двама френски състезатели в началото на финалната гонка и в крайна сметка спечели спинта при мъжете на 1,6 кирометра в ски-бягането. Той спечели с време 3 минути, 25.94 секунди.

Руснакът Глеб Ретивих остана на 2-а позиция на 0.11 секунди, а трети е друг норвежец- Ерик Валнес, който завърши с време 3:28.77 минути или изоставане от 2.83. Трима от шестимата участници във финала бяха французи, но двама се сблъскаха на старта- Баптист Грос и Люка Шанава. Това отвори състезанието, като реално се бореха четирима за победата, като двамата попаднали в мелето завършиха на повече от 20 минути.

Sindre Bjørnestad Skar wins the sprint the weekend after Tour de Ski for the second time and should be ready for the sprint in Seefeld now https://t.co/QZV298VmnE pic.twitter.com/eAhQxGoJSe