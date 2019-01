Марсел Хиршер спечели гигантския слалом в Аделбоден

Австриецът Марсел Хиршер записа втора поредна победа в състезанията от Световната купа по ски алпийски дисциплини, след като триумфира в гигантския слалом в Аделбоден.

Водачът в класирането за Големия кристален глобус бе втори след норвежеца Хенрик Кристоферсен след първия манш, но с изумително каране във втория не остави никакво съмнение в превъзходството над конкурентите си. Хиршер даде общо време от 2:26.54 минути, като остави на 0.71 секунди зад себе си Кристоферсен.

“Absolutely extraordinary!”



Marcel Hirscher lays it down in Adelboden pic.twitter.com/Rm60aGcefH