Дончич повтори ЛеБрон и Кид

Luka Doncic is the youngest player with at least 25 points and 10 assists since LeBron James in 2004. pic.twitter.com/OTivsU5v8r — ESPN (@espn) January 12, 2019

Luka Doncic (29 points, 12 assists, 8 rebounds) is only the second rookie in @dallasmavs franchise history with 25+ points, 10+ ast, and 5+ rebounds in a game, joining Jason Kidd (04/11/1995). @EliasSports pic.twitter.com/K8Zbl3H0Xf — NBA.com/Stats (@nbastats) January 12, 2019

Средните показатели на Дончич в средата на сезона са 20.0 точки, 6.7 борби, 5.0 асистенции и 1.1 отнети топки. Лука Дончич изведе Далас до двадесета победа за сезона, след като собственоръчно донесе успеха на Маверикс със 119:115 при гостуването на Минесота. 19-годишният словенец имаше поредица от ключови отигравания в последната минута и половина на срещата, включително реализирайки победната тройка. Бившият баскетболист на Реал (Мадрид) завърши с 29 точки, 12 асистенции, 8 борби и 2 отнети топки, а тази статистика постави името му редом до тези на легендарни фигури като ЛеБрон Джеймс и Джейсън Кид.Дончич се превърна в най-младият играч от 2004 година насам, постигнал поне 25 точки и 10 асистенции в един мач. Последният, който беше правил това, бе точно ЛеБрон Джеймс. Освен това Лука стана едва вторият новобранец в клубната история на Далас, който завършва мач с 25+ точки, 10+ асистенции и 5+ борби. Единственият с подобно постижение досега бе Джейсън Кид през далечната 1995 година.Средните показатели на Дончич в средата на сезона са 20.0 точки, 6.7 борби, 5.0 асистенции и 1.1 отнети топки.

