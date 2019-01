Бокс Дилиън Уайт се обиди на офертата от Еди Хърн за мач с Джошуа 12 януари 2019 | 16:04 0 0 0 0 6 Един от топ боксьорите в тежка категория Дилиън Уайт (25-1, 18 КО) обяви, че е направо обиден от получената първа оферта от промоутъра Еди Хърн за евентуален сблъсък с шампиона на три федерации Антъни Джошуа (22-0, 21 КО). Както е известно, “Уембли” е запазен за 13 април, но все още не е ясно кой ще бъде съперникът на британския хегемон в дивизията. “Получих първата оферта, но тя е направо смешна. Парите са много по-малко от тези, които изкарах за битката с Дерек Чисора! Явно не са сериозни за този двубой, защото тази оферта е просто за отбиване на номера. Единственото обяснение е арогантност, защото не разбирам каква друга причина може да има. На всички е ясно, че само за битка с мен, Тайсън Фюри и Дионтей Уайлдър може да напълниш “Уембли”, нека си говорим сериозно”, коментира Уайт пред TalkSPORT. Dillian Whyte reacts to Anthony Joshua's offer for heavyweight rematchhttps://t.co/UPuEL3OfgP pic.twitter.com/xnlwBfhEX6 — Mirror Fighting (@MirrorFighting) January 11, 2019 Тъй като Еди Хърн е промоутър и на Уайт, изглежда странно как е отправил такава “смешна” оферта, ако в действителност има намерение да организира реванш между Джошуа и Уайт. Преди четири години AJ нокаутира без особени проблеми противника си в седмия рунд и ще бъде голям фаворит и в реванша, нищо че Уайт оттогава е постигнал девет поредни победи. Друг вариант за противник на Джошуа е американецът Джарел Милър, който със сигурност много повече би спомогнал за популяризирането на шампиона в САЩ. Не е изключено Еди Хърн да усеща, че чрез такъв двубой може да подгрее идеално евентуален обединяващ сблъсък с Дионтей Уайлдър, тъй като в момента по-популярен в Америка е Тайсън Фюри. “There’s been a first offer, but it’s utterly ridiculous. It’s just silly.”



“He doesn’t want to fight me, I’ll bring problems to his mum’s house.” @DillianWhyte tells us he has received an offer to fight @AnthonyFJoshua. pic.twitter.com/0uubZPDAWU — talkSPORT (@talkSPORT) January 11, 2019

