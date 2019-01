Де Минор е шампионът в Сидни

Алекс де Минор спечели титлата на турнира по тенис в Сидни (Австралия) с награден фонд от 527 880 долара. На финала представителят на домакините победи изключително трудно със 7:5, 7:6 (5) ветерана Андреас Сепи за 127 минути. 19-годишният Де Минор е най-младият тенисист, който печели турнира след Лейтън Хюит през 2001 година. Това е първа титла на АТР за талантливия австралиец.

19-year-old @alexdeminaur becomes the youngest #SydneyTennis champion since @lleytonhewitt won the title in 2001 - also at age 19.https://t.co/WNwodVHz9u