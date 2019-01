Лиза Витоци спечели преследването на 10 километра в Оберхоф

Италианката Лиза Витоци постигна втора поредна победа в състезанията от Световната купа по биатлон, след като спечели преследването на 10 километра в Оберхоф, Германия.

Витоци се възползва по най-добрия начин от първата си стартова позиция и с едва две грешки в стрелбата стигна безпроблемно до триумфа с време 32:32.9 минути. Втора завърши състезаващата се за Словакия Анастасия Кузмина, която с 4 грешки в стрелбата остана на 14.5 секунди зад победителката. Третото място бе за французойката Ана Шевалие, която с пет пропуска приключи на 27.9 секунди.

Your Top 3 of the women's pursuit in #OBE19



