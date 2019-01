WRC пилотите си избраха перманентни номера за рали шампионата

Пилотите в Световния рали шампионат (WRC) за първи път избраха сами своите номера, които оттук насетне ще използват в рали кръговете. Това се случва след одобрение от Международната автомобилна федерация, според която WRC е редно да последва примера на Формула 1 и да позволи на пилотите да направят свой избор.

Автомобилистите разкриха своите решения по време на официалното представяне на новите автомобили на четирите WRC отбора в Бирмингам днес.

