ММА Късна промяна на съперника на Гловер Тейшейра за UFC on ESPN+ 1 12 януари 2019 | 14:56 0 0 0 0 0 Най-голямата и успешна ММА промоция в света UFC е успяла да намери късен заместник и съответно нов противник за Гловер Тейшейра за дългоочакваното първо издание на галавечерта UFC on ESPN+ 1 на 20 януари сутринта (българско време) в Ню Йорк. Тъй като Ион Кутелаба получи контузия, то Карл Робърсън ще влезе в клетката срещу Тейшейра в битката им от полутежка категория. Робърсън е 28-годишен и има две победи и една загуба в UFC, като за последно спечели със съдийско решение срещу Джак Маршман на UFC 230. Тейшейра се нуждае от победа, за да компенсира поражението от Кори Андерсън миналия юли в Германия и да се опита отново да стигне до статута на претендент за титлата. ОСНОВНА КАРТА ЗА UFC ON ESPN+ 1 Хенри Сехудо - Ти Джей Дилашоу

Алън Краудър - Грег Харди

Грегор Жилеспи - Янси Медейрос

Джоузеф Бенавидес - Дъстин Ортис

Рейчъл Остович - Пейдж ван Зант

Карл Робърсън - Гловер Тейшейра ПРЕДВАРИТЕЛНА КАРТА Доналд Серони - Александър Ернандес

Джоан Калдерууд - Ариан Липски

Алонсо Менфийлд - Винисиус Морейра

Кори Сандаген - непотвърден

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 134

1