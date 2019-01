Ботев (Пловдив) Пловдив осъмна с транспаранти за "Колежа", бултрасите с обръщение към Борисов и чуждите медии 12 януари 2019 | 13:12 - Обновена 0 0 0 1 10



"Botev Plovdiv football club needs its home back", "Plovdiv needs, Hristo Botev stadium", "Колежа - СТРАСТ, ЛЮБОВ, ВЪЛНЕНИЕ. Нека тук расте следващото поколение!", "Цял град гори, колежа да се построи", "Европейска столица, без европейски стадион???".



За пореден ден Пловдив осъмна с призив за Колежа. Този път ние го насочваме директно към министър председателя на Република България - Бойко Борисов и всички чуждите медии, които ще присъстват на откриването на Европейската столица на културата. Това е втори пореден протест на "жълто-черните" за тази седмица, които само преди няколко дни отново алармирахме обществеността за болката ни.







Трансперантите са разположени на всички възлови места в града, за да може гостите в града, всички медии от Европа и обществеността да обърнат сериозно внимание, че градът Европейска столица на културата за 2019-та година е без нито един футболен стадион.



