Цветан Соколов срещу Вилфредо Леон или Перуджа срещу Лубе! Шоуто е горантирано

View this post on Instagram

#Gameday C’è la voglia di tornare in campo. C’è la voglia di riscatto. Oggi più che mai Forza ragazzi! 18.00 @raisport Live social audio #goSir #BlockDevils #perugia #Sir #pallavolo #volley #volleyball #voleibol #picoftheday #diventiamoLeggenda #Superlega #credembanca

A post shared by SIR Safety Perugia Volley (@sirsafetyperugia) on Jan 11, 2019 at 11:35pm PST