Квитова грабна титлата в Сидни

Двукратната шампионка от "Уимбълдън" Петра Квитова спечели титлата от турнира по тенис в Сидни (австралия) с награден фонд от 823 хиляди долара. На финала поставената под номер пет в схемата чехкиня победи след обрат с 1:6, 7:5, 7:6 (3) представителката на домакините Ашли Барти.

Juchuuuuu title no.26. I had to work so hard for you but you mean so much to me



Congrats on a great week @ashbar96 and thanks to the amazing fans in @SydneyTennis



See you sooooooon Melbourne pic.twitter.com/p5gpHSfBMW