Зверев спокоен за глезена си преди началото на Australian Open

Шампионът от Финалите на АТР 2018 Александър Зверев обяви, че е спокоен за здравословното си състояние преди началото на кампанията си в Australian Open. Младият германец е четвърти поставен в основната схема и започва срещу словенеца Аляж Бедене във вторник, а потенциално в четвърти кръг го очаква Ник Кирьос или Милош Раонич.

Само дни след като се отказа от демонстративен турнир в Аделаида заради проблем в бедрото, Зверев трябваше да прекрати тренировка на “Маргарет Корт Арина” заради извиване на глезена.

Someone asked Sascha Zverev if he was considering playing mixed doubles at Grand Slams...



"That's the best question I've gotten as a first question ever. In Olympics, I probably will, with Angie hopefully. But, no, not in tournaments." pic.twitter.com/RuFjrXx8oH