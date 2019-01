Промоутърът на Фюри: Реваншът с Уайлдър ще е в САЩ

Промоутърът на Тайсън Фюри - Франк Уорън - обяви пред ESPN, че дългоочакваният реванш срещу Дионтей Уайлдър за титлата на Световния боксов съвет в тежка категория ще се проведе в САЩ в първата половина на 2019 година. Според Уорън най-удачното място за грандиозното събитие е Лас Вегас, след като в Лос Анджелис от екипа на британеца не останаха доволни от решението на съдиите да присъдят равенство в първия сблъсък в началото на миналия декември.

