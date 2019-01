Дисквалифицираха екипаж на КАМАЗ заради инцидент със зрител на Дакар (видео)

Пилотът на КАМАЗ Андрей Каргинов бе дисквалифициран от рали Дакар 2019 след инцидент със зрител на 279-ия километър от петия етап от рали маратона. Пострадалият е 60-годишен мъж от Южна Африка, който с още петима души е наблюдавал състезанието извън зоната за зрители.

Каргинов е преминал през левия крак на мъжа с лявата си задна гума, а според доклада от организаторите на състезанието зрителят има фрактура и е бил транспортиран с хеликоптер до болница в Арекипа. Истинската причини Каргинов да бъде дисквалифициран обаче е понеже не е спрял след инцидента, за да провери състоянието на мъжа.

RACE ACCIDENT INVOLVING A SPECTATOR

At km 279 of the SS, a 60-year-old #SA , who was watching the race in an unsecured area , was hit by a race truck (#518 Andrey Karginov).

Suffering a broken femur. pic.twitter.com/V1jTYlJvG2