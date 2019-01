Вашингтон се справи с Милуоки

Вашингтон победи със 113:106 у дома тима на Милуоки. Брадли Бийл реализира 32 точки, а неговият съотборник Томас Саторански добави още 18 точки, както и рековдните за своята кариера 12 борби и 10 асистенции. Това е първи "трипъл-дабъл" за него в НБА.

@TrevorAriza netted SIX 3-pointers in the win over Milwaukee #WizBucks | #DCFamily pic.twitter.com/K0HxqidHm7