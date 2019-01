Тенис Трите промени в сервиса на Рафаел Надал преди Australian Open 12 януари 2019 | 11:34 - Обновена 0 0 0 0 5 Носителят на 17 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал обясни, че е направил промяна в сервиса си преди Australian Open 2019, където ще проведе първи официален двубой от септември миналата година, когато се отказа преди полуфиналния си сблъсък на US Open срещу Хуан Мартин дел Потро. Матадора е втори поставен в Мелбърн и ще започне кампанията си срещу Джеймс Дъкуърт. Той имаше физически проблеми в началото на 2019-а в следствие на операция на глезена, като отказа участие в откриващия сезона тенис турнир от сериите АТР 250 в Бризбън. | How will it perform under match conditions? > https://t.co/QS01oQUpfp — Sports News & Bets (@fbb888) January 12, 2019 “Все още не съм използвал новия си сервис в официален двубой, но съм сигурен, че ще проработи добре”, коментира самият Надал, а треньорът му Карлос Моя също даде своето мнение за промените. “Искаме да нанасяме поражение от самото начало с по-бърз и по-агресивен сервис, така че работихме много върху техническите компоненти. Сега движението при изпълнение е по-плавно и вече топката не губи скорост веднага след отскачане. Сега топката продължава да поддържа скоростта си след контакт с корта и това прави сервисът много по-мощен”, споделя Моя. New serve, old body: Rafael Nadal is as ready as ever @AustralianOpen @petryan https://t.co/V5S7XJB4ZK via @theage — The Age Sport (@theagesport) January 12, 2019 Разликите между стария и новия сервис на Надал са три: първо той вече не оставя лявата си ръка да стои толкова назад в неподвижно състояние и по-бързо и по-рязко прави движение с нея към топката след подхвърляне. Второ, тялото на Рафа вече не се извива толкова при изпълнение на сервис и той е решил да разчита повече на ръста си, защото с екипа му усетили, че въпросното извиване всъщност взима от скоростта на топката. Трето, Рафа се стреми да поставя десния си крак в корта малко след контакта на ракетата с топката. Един от треньорите му - Франсиско Роиг - обяснява, че подобренията ще се отразят и на втория сервис, защото опонентите вече няма да могат просто да се подготвят за висок отскок на топката и просто да я връщат в полето, а ще трябва да са на пръсти и да реагират по-бързо. Потенциален недостатък обаче е фактът, че това е по-рисково изпълнение и може да доведе до по-голям брой двойни грешки.

Още по темата

0 0 0 0 5 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1574 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1