Голдън Стейт прегази Чикаго

Голдън Стейт разгроми у дома Чикаго със 146:109. Клей Томпсън завърши с 30 точки, реализирайки седем тройки. Стивън Къри отбеляза 28 точки за Уориърс, като вече е на трета позиция по брой отбелязани тройки в НБА за всички времена. Баскетболистът на Горлдън Стейт е с общо 2285 успешни опита от зоната за три точки. Пред него в тази класация са само Реджи Милър (2560) и Рей Алън (2973). Зак Лавин се отличи с 29 точки за състава на Булс. Гостите имат шест поредни загуби в Лигата.

