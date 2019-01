Хардън изведе Хюстън до разгром срещу Кливланд

Джеймс Хардън завърши с 43 точки, 10 борби и 12 асистенции за три части, извеждайки Хюстън до категоричния успех със 141:113 у дома срещу Кливланд в двубой от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация. Домакините реализираха рекордните за сезона 77 точки в първата половина от срещата и взеха реванш за поражението си срещу Кавалиърс по-рано през кампанията.

According to Elias Sports Bureau, @JHarden13 is the first player in #NBA history to record a 40-point triple-double while playing fewer than 30 minutes in a game!



