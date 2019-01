Моторни спортове Дакар, ден 5: Льоб и Съндърланд доминираха в най-дългия тест (видео) 12 януари 2019 | 10:33 - Обновена 0 0 0 0 0 Себастиен Льоб със своето Peugeot 3008 доминира в жестокия пети етап от рали Дакар 2019, докато лидерът - катарецът с Toyota Насър Ал-Атия увеличи преднината си спрямо Стефан Петерханзел (Mini). Льоб премина 519-те състезателни километри между Такна и Арекипа за малко под пет часа и така спечели втората си етапна победа за тази година. Французинът успя да стопи десет минути от изоставането си от първото място в генералното класиране и продължава да заема петото, но с 40 минути пасив от върха. Ал-Атия и Петерханзел стартираха петия етап заедно, но катарецът успя да спечели две минути преднина по средата на деня. По-късно Петерханзел спря с проблем, загуби около четвърт час и финишира четвърти, а в общата подредба вече изостава с 25 минути. @SebastienLoeb rode so fast at the start that some car parts flew



Sebastien Loeb largó tan rápido que empezó a perder partes del auto #Dakar2019 pic.twitter.com/WIqkfo5KmE — DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2019 Нани Рома с Mini 4x4 завърши етапа трети, а пети - съотборникът му Якуб Пржигонски. Третият екипаж на Mini с 4x4 с пилот Язеед Ал-Ражхи изгуби два часа преди средата на деня и на практика изгуби шансове за победа. Съотборникът на Петерханзел и Сайнц - Сирил Депре изгуби 33 минути и финишира пети, като така остави Себастиен Льоб последният пилот, чието време спрямо Ал-Атия е под час изоставане. "We pushed really hard from the start to the end with no mistakes, no punctures, nothing”. @SebastienLoeb



“Hemos adelantado a todos y no hemos cometido errores. La hemos disfrutado.”. @SebastienLoeb



+ info https://t.co/TLQkNDkcgm#Dakar2019 pic.twitter.com/i70B77mMdV — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2019 След дискретен старт на ралито, пилотът на КТМ Сам Съндърланд започна да напомня за себе си и причините да спечели рали Дакар 2017. Британецът успя да спечели първата си етапна победа, откъсвайки се от водещата група, което не бе никак лесно. Второто място зае Ксавие де Султре с Yamaha, а третото - дебютантът Лоренцо Сантолино с Sherco. След перфектен етап, Съндърланд вече заема второто място в генералното класиране при моторите на по-малко от минута от лидера Рики Брабек (Honda). Третото място в общата подредба е заето от Пабло Кинтания с Husqvarna. UPDATE | ACTUALIZACIÓN @Sundersam wins stage 5. The time he spent assisting @GoncalvesSpeedy was deducted from his result



Sunderland gana la 5a etapa. El tiempo que ha empleado para asistir a Gonçalves ha sido restado



+ info https://t.co/igIYTtsEsQ #Dakar2019 pic.twitter.com/yXZBXysfbF — DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2019 В категорията се оттегли един от ветераните на Дакар - Пауло Гонсалвеш (Honda), който претърпя операция на стомаха преди няколко седмици и не бе сигурен дали изобщо ще може да вземе участие в състезанието. Португалецът бе шести в генералното класиране в началото на петия етап, но катастрофа 155 километра след старта го принуди да се оттегли. С лека травма на главата и счупена ръка, португалецът се оттегля за пети път от 12-те си участия на Дакар. Етапният победител Сам Съндърланд спря и оказа помощ на Гонсалвеш след инцидента, а по-късно организаторите извадиха тези минути от времето му. #DakarLegend @GoncalvesSpeedy is forced to abandon with a mild head trauma and a suspected broken hand #DakarLegend Paulo Gonçalves abandons con un traumatismo craneal ligero y una posible fractura de la mano #Dakar2019



A.S.O / AtWorld / Charly López pic.twitter.com/ozHL1GXkCA — DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2019 При АТВ-машините Николас Кавигясо продължава мечтания си Дакар с още една неоспорима етапна победа, която затвърждава първата му позиция в категорията и го оставя с 50 минути преднина спрямо втория Жеремиас Гонсалес, което ще му позволи да започне втората седмица на Дакар спокойно. При камионите интригата е вътре в КАМАЗ. Едуард Николаев спечели трета етапна победа, но все още лесно може да бъде настигнат от съотборниците си Дмитри Сотников и Андрей Каргинов. Успехът му бе номер 132 за Синята армада в Дакар. Рали Дакар се завръща в неделя след почивния ден на състезателите в Арекипа.

