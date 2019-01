Франция Официално: Фабрегас е футболист на Монако 11 януари 2019 | 20:23 - Обновена 0 0 0 0 15

AS Monaco are thrilled to announce the arrival of Cesc Fabregas from Chelsea FC on a deal that runs until June 2022. pic.twitter.com/hjy1xfn3mU — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) January 11, 2019

And #NowItsTime ... pic.twitter.com/DVbZLVPs8T — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) January 11, 2019

В кариерата си досега Фабрегас има 350 мача в Премиър лийг (212 за Арсенал и 138 за Челси), както и още 96 за Една от най-чаканите сделки по време на зимния трансферен прозорец бе официализирана. Сеск Фабрегас вече е футболист на Монако , след като премина в клуба от Лазурния бряг от Челси и подписа договор до 2022 година. При “монегаските” Фабрегас ще играе под ръководството на Тиери Анри, заедно с когото игра в Арсенал от 2003 до 2011 година и когото наследи като капитан на “топчиите”.“Истинско удоволствие е да бъда тук. Ще играят заедно с качествени млади играчи и млад треньор. Развълнуван съм и нямам търпение да започна. Предстои ни страхотен мач с Марсилия в неделя и искам да бъда от максимално голяма полза на клуба”, бяха първите думи на Сеск.“Щастливи сме да приветстваме Сеск Фабрегас в Монако. Той е играч от световна класа и доказан професионалист, а с привличането му показваме амбицията на нашия тим. Вярваме, че безценния му опит на високо ниво ще бъде от полза на останалите играчи както на терена, така и извън него”, коментира вицепрезидентът на Монако Вадим Василиев.В кариерата си досега Фабрегас има 350 мача в Премиър лийг (212 за Арсенал и 138 за Челси), както и още 96 за Барселона в Ла Лига. С националния отбор на Испания е записал 110 мача и 15 гола, стигайки до две европейски и една световна титла, а на клубо ниво има две титли на Англия, една на Испания, два трофея във ФА Къп, както и триумфи в Купата на краля, Суперкупата на Испания, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.

