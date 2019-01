Почетино: Преди 20 години крещях на гола на Оле срещу Байерн, но сега се изправяме един срещу друг

Мениджърът на Тотнъм - Маурисио Почетино говори пред медиите два дни преди двубоя от Висшата английска лига между лондончани и Манчестър Юнайтед на "Уембли". Аржентинският специалист е смятан за цел номер едно за поста при “червените дяволи” през лятото, когато трябва да бъде обявен постоянен наставник на тима. Това обаче не внася допълнителна мотивация според Почетино, а двамата специалисти (Почетино и Солскаер) са достатъчно амбицирани да свършат работата си по възможно най-добрия начин.

"Pogba is a very talented player, and a great player."



Mauricio Pochettino is wary of the strength of the United and is not focusing on Paul Pogba alone this Sunday. #mufc pic.twitter.com/zxC8yYOh5e