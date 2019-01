Зимни спортове Легендата Рик Неш прекрати кариерата си 11 януари 2019 | 17:38 0 0 0 0 0 Нападателят Рик Неш прекрати професионалната си кариера. Той получи мозъчно сътресение през миналата година и предпочете да избегне допълнителни усложнения, като се оттегли от леда. After 15 seasons Rick Nash has announced his retirement, let’s throw it back to when my ankles broke just watching this goal pic.twitter.com/swIfnhhIm2 — The Hockey Hangout (@HockeyHangout) January 11, 2019 "Заради наличието на симптоми за травма, получена през месец март, Рик Неш ще трябва да прекрати кариерата си. Според неговите лекари, рискът от трайно мозъчно увреждане е твърде голям. Рик благодари на всички, които го подкрепиха в изминалите трудни месеци", обявиха негови представители. Неш има 15 сезона в НХЛ с Кълъмбъс, НЙ Рейнджърс и Бостън. Той се оттегля след 1060 мача и 705 (437+368) точки. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 103

