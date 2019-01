Лестър привика обратно голмайстора на Уест Бромич Албиън

Отборът на Лестър Сити извика обратно нападателя Харви Барнс, който от началото на сезона играеше под наем във втородивизионния Уест Бромич Албиън. 21-годишният Барнс направи серия от силни мачове за "дроздовете", като за 26 двубоя записа 9 гола и 6 асиситенции.

