Ватикана се надява да отиде на Олимпийски игри

Свещеници, монахини, швейцарски гвардейци - скоро всички те може да участват в Олимпийски игри, тъй като Ватикана създаде официално спортна федерация след споразумение с Италианския олимпийски комитет, предаде Франс прес.

Монсеньор Мелкор Санчес де Тока и Алмеда, номер три в папския съвет и президент на Спортната федерация на Ватикана, заяви: "Мечтата ни е да видим знамето на Светия престол сред знамената, които дефилират по време на церемонията по откриването на Олимпийските игри".

Faster, higher...holier! Vatican launches an athletics team which will target the Olympics https://t.co/YgeMlLgnda pic.twitter.com/cym35QxvON