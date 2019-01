Алегри: Кристиано Роналдо е напълно спокоен

Кристиано Роналдо е напълно спокоен и обвинението в изнасилване не му влияе на изявите на терена, заяви старши треньорът на Ювентус Масимиляно Алегри. Португалецът е концентриран върху предстоящите мачове на Ювентус и не се притеснява от изискването на полицията в Лас Вегас за негова ДНК проба във връзка с разследването в САЩ по твърденията на американката Катрин Майорга, че Роналдо я изнасилил през 2009 година.

Las Vegas police investigating a rape allegation against Cristiano Ronaldo have sent a warrant to authorities in Italy requesting a sample of the Portuguese football superstar's DNA, a police spokeswoman said https://t.co/FdVIUJKmkj pic.twitter.com/6WP5girgtb