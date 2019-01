Балкани Араби чакат “да” от Солдадо 11 януари 2019 | 14:58 - Обновена 0 0 0 0 2



Според вестник Fanatik всичко относно сделката е договорено на ниво клубни ръководства, а Ал-Шабаб ще плати на “фенерите” сумата от 5 милиона евро, за да откупи 33-годишното испанско острие. Арабите ще предложат на юношата на

#AlShabab has made transfer deal with #Fenerbahce player #RobertoSoldado. — TurkishFootballNews (@TRFootballUpdat) January 11, 2019

Футболистът е записал едва 315 минути в 10 мача за истанбулския клуб във всички турнири през сезона, като в тях е отбелязал един гол и е дал две асистенции. По всичко обаче личи, че времето на Солдадо към Босфора е към края си.

Roberto Soldado amazing skills video. Hat-trick in 20 minutes. pic.twitter.com/ucbkGB1Vy5 — vanHooijdonkBey (@vanHooijdonkBey) January 11, 2019

Нападателят е бивш национал на Испания, а успеваемостта му с фланелката на “Ла Роха” е доста добра - 7 гола в 12 официални мача. На клубно ниво той е играл за Реал Мадрид Б, Реал Мадрид, Хетафе, Валенсия, Тотнъм и Шесткратният шампион на Саудитска Арабия Ал-Шабаб (Рияд) е на финалната права да осъществи мащабен за местните стандарти трансфер. Воденият от румънския специалист Мариус Шумудика тим очаква отговор от Роберто Солдадо, който вече сезон и половина е част от турския гранд Фенербахче Според вестник Fanatik всичко относно сделката е договорено на ниво клубни ръководства, а Ал-Шабаб ще плати на “фенерите” сумата от 5 милиона евро, за да откупи 33-годишното испанско острие. Арабите ще предложат на юношата на Реал Мадрид доста изкушаваща заплата, само и само да чуят заветното “да”.Футболистът е записал едва 315 минути в 10 мача за истанбулския клуб във всички турнири през сезона, като в тях е отбелязал един гол и е дал две асистенции. По всичко обаче личи, че времето на Солдадо към Босфора е към края си.Нападателят е бивш национал на Испания, а успеваемостта му с фланелката на “Ла Роха” е доста добра - 7 гола в 12 официални мача. На клубно ниво той е играл за Реал Мадрид Б, Реал Мадрид, Осасуна Виляреал , реализирайки общо 231 гола в 531 срещи. 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 281 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1