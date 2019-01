Сензация: Кличко се завръща, сменя Джошуа за галавечерта на „Уембли“

Владимир Кличко ще направи сензационно завръщане на ринга. Това разкри реномираният английски журналист и анализатор Стив Бънс. Според него украинецът ще се бие на 13 април на стадион „Уембли“. Първоначално датата беше запазена за следващия мач на Антъни Джошуа, който може да се бие в САЩ.

„Смятам, че Джошуа ще се бие с Джарел Милър в САЩ – разсъждава Стив Бънс. – Има доста различни варианти за шоуто на стадион „Уембли“. Владимир Кличко се завръща. Той отново ще се бие. Чух, че името му е свързано с известен британски боксьор в тежка категория. Не става въпрос за Фюри или Уайлдър. Казаха ми, че това е мач, който може да видим на 13 април.“

You hear this, you hear that. Some things are true, others are fake news. It’s the whisper business. https://t.co/9szPv2LACS