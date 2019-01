Челси предлага 30 милиона за халф на Зенит

Челси е предложил 30 милиона евро за аржентинския халф Леандро Паредес от Зенит, съобщи в "Туитър" журналистът Николо Скира от Калчомеркато. Ако офертата бъде приета, футболистът ще подпише с лондончаните до 2023-а година и ще получава по 4.5 милиона евро на сезон.

